اللواء أسامة خلف مديرا لمكتب التوعية الأمنية بـ مجلس وزراء الداخلية العرب

اصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورتة التاسعة والثلاثون والتى عقدت فى مقر الامانة العامة بتونس فى مارس الماضى قرارا بتعيين اللواء اسامة محمد خلف ــ مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام اعتبارا من الاول من إبريل الجارى.



كان اللواء اسامة خلف تدرج فى المناصب القيادية بـوزارة الداخلية المصرية إلي أن تولي مديرا للادارة العامة لشرطة الكهرباء و اخيرا مساعد الوزير لقطاع الأفراد الى ان تم تعيينة مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام.



ويعد المكتب أحد المكاتب المتخصصة التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب ويتولى العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية في الدول العربية لمواجهة الجرائم،وايضا حقوق الإنسان في العمل الأمني العربى المشترك وكذالك تقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء في هذه المجالات وإعداد الخطط العربية الشاملة للتوعية الأمنية تستهدى بها الدول الأعضاء فى وضع خطط مماثلة وتطويرها فى ضوء المستجدات.

بالإضافة إلي التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمانته العامة وأجهزته الأخرى وتمثيل الأمانة العامة للمجلس لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية