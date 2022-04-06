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محافظ الغربية يتفقد مضارب الأرز ومصانع تعبئة السكر بطنطا.. ويجتمع بكبار تجار الخضر والفاكهة | ويؤكد: إتاحة السلع بالمنافذ الحكومية والتموينية بالمراكز والمدن

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

-محافظ الغربية يتفقد مضارب الأرز ومصانع تعبئة السكر بطنطا

-رحمي يستمع لمقترحات المنتجين لخفض الأسعار وتذليل العقبات

-محافظ الغربية يجتمع بكبار تجار الخضر والفاكهة لمناقشة ضبط الأسعار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمتابعة العمل داخل عدد من مضارب الأرز  ومصانع تعبئة السكر في مركز  ومدينة طنطا، للاطمئنان على توافر تلك السلع الاستراتيجية وتذليل أي عقبات أمام شركات الإنتاج.

وذلك في إطار الزيارات الميدانية اليومية التي يقوم بها المحافظ للاطمئنان على توافر السلع الغذائية في مصادرها وقبل طرحها في الأسواق بجودة عالية وبكميات وفيرة.

وخلال الجولة استمع محافظ الغربية إلى التحديات والعقبات التي تواجه أصحاب المضارب، كما استمع إلى مقترحاتهم لزيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار، شملت الجولة تفقد مصانع تعبئة السكر بمدينة طنطا ومضارب الأرز بقرى نواج، محلة منوف وشقرف حيث تابع المحافظ مراحل إنتاج الأرز منذ بداية استقباله بالمضارب، مروراً بمراحل تنقية الشوائب،الغربلة، التقشير ، الفرز  الصنفرة، التلميع بالبخار ونهاية بالتعبئة.

وأشار رحمي الى أن هذه الجولات التفقدية مستمرة بشكل يومي للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وعلى رأسها الدقيق ،السكر ،الزيت ،المكرونة والأرز ، كما تهدف في المقام الأول إزالة كافة المعوقات التي تحول دون توافر السلع في الأسواق بأسعار مناسبة ومخفضة.

يذكر أن محافظ الغربية قد قام على مدار الأيام السابقة بزيارات تفقدية لعدد من الصوامع وأماكن تخزين القمح، مضارب الأرز، شركات إنتاج الزيوت الشوادر ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة في كافة مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا،  عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

فيما اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع كبار تجار الخضروات والفاكهة بالغربية بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة.

 وذلك لمناقشة آليات ضبط الأسعار والتعاون مع المحافظة في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة سواء داخل الأسواق العامة أو داخل المنافذ الثابتة والمتحركة التي وفرتها المحافظة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

واطلع المحافظ، على التقرير الخاص بالأسعار اليومية للخضر والفاكهة الذي أعدته إدارة الرصد بالديوان، مؤكداً أنه يتابع بشكل يومي من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية أسعار الخضر والفاكهة ، ومدى توافرها في الأسواق ، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى كافة المراكز والمدن.

وأضاف رحمي ، أن المحافظة تعمل جاهدة بكافة أجهزتها التنفيذية من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.

من جانبهم، أعرب التجار عن سعادتهم لعقد هذا الاجتماع مشيرين إلى بدء انخفاض الأسعار بداية من هذا الأسبوع بسبب توافر المعروض وانخفاض درجات الحرارة التي لا تسمح بتخزين الخضروات والفاكهة.

يذكر أن محافظ الغربية، قد قام على مدار الأيام السابقة بزيارات تفقدية لعدد من الصوامع وأماكن تخزين القمح، مضارب الأرز، شركات إنتاج الزيوت الشوادر ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة في كافة مراكز ومدن المحافظة، وأجرى العديد من الاجتماعات من أجل اتخاذ كافة الإجراءات لضبط الأسعار داخل نطاق المحافظة.

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