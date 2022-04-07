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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتقدم لـ مسابقة عين شمس تبتكر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور محمد الصافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس عل حرص  إدارة الكلية دعم الأفكار الابتكارية وتعزيز روح المنافسة لدى أعضائها وباحثيها .

وأعلن الدكتور محمد صافي عن فتح باب التقدم لـ"مسابقة عين شمس تبتكر، مسار الباحثين"، وذلك بالمشاركة بفكرة بحثية قابلة للتحويل إلى خدمة أو مشروع ذي عائد اقتصادي، سواء أكانت الفكرة في مجال الدراسات القانونية أم في غيرها من المجالات العلمية والمعرفية.

والفئة المستهدفة من هذه المسابقة هم:
1- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.
2- أعضاء الجهاز الإداري بالكلية.
3- الباحثون المسجلون بالكلية في احدى مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه).
فعلى من يرغب في المشاركة، سرعة التسجيل، في موعد أقصاه الأحد 10 أبريل 2022م، عبر الرابط التالي:
‏https://forms.gle/Xutf3SzCjVUsGupg6

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آخر موعد تلقي التماسات الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس..غدا

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أبرزها رفض الأسرة.. معوقات مشاركة الطالبات في الأنشطة الرياضية بالجامعات


وفي إطار  أنشطة رواد نوادي الابتكار بالكلية I club يعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالكلية عن فتح باب التسجيل لنموذج محاكاة مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس في إطار الدخول في جامعات الجيل الرابع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، على أن يكون هناك نموذجان أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية.
ولمن يرغب في الاشتراك بأي من النموذجين فليسارع بالتسجيل، في موعد أقصاه السبت ٩ أبريل،  عبر اللينك:
‏https://forms.gle/G6Kyp25RETr17He96

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