سهام جلال: استبعدت من أداء دور غادة عادل بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية علشان أطول من هنيدي

كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية.

وقالت سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن :"كنت هعمل دور غادة عادل في صعيدي في الجامعة الأمريكية، واستبعدوني علشان أطول من هنيدي".





فيما كشفت الفنانة سهام جلال، عن أجرها عن دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مؤكدة أن أجرها لم يكن كبيرا في ذلك الوقت.

وقالت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن : اجري عن دروي في هذا الفيلم كان ألف جنية، وكان دورا هاما لي، وبعده جاء لي ادوار اغراء كثيرة".