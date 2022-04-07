قصة ظهور إيمان السيد بالحجاب.. وسبب تركها لشقيقها في الحريق

يحل اليوم الخميس، 7 أبريل، عيد ميلاد الفنانة الكوميدية إيمان السيد ، التي ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة، عام 1980، فهي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ42.

مسيرة إيمان السيد

ظهرت على الساحة الفنية منذ فترة ولكن كانت شهرتها على قناة موجة كوميدي حيث تقدم شخصيات كوميدية كاريكاتورية متعددة وتعتمد على التقليد بشكل كبير، وشاركت بعد ذلك في عدد من الأفلام والمسلسلات، ومن بينها: «لحظات حرجة»، «جدو حبيبي»، «الثلاثة يشتغلونها»، وغيرها.



صفات إيمان السيد

وخلال لقاء متلفز لها ببرنامج "السرداب" الذي تقدمه الإعلامية رشا الخطيب، عبر قناة المحور، قالت إيمان السيد ، إنها تنتمي لبرج الحمل، وقالت عن هذا البرج: «مشكلة البرج ده في الحياة إنه مبيعرفش اللون الرمادي.. يا أبيض.. يا أسود، وصريح، وإنسان يعتمد عليه، ومخلص، ومتوتر جدًا».

وأشارت إيمان السيد ، إلى أن رحلتها في الفن جيدة وهي تسير بخطوات جادة، مبينه أنها لا تخشى الحسد «لأن الله خير حافظًا»، ورغم أنها حصلت على تعليم مجاني، لكنه جيد.

قصة إيمان السيد مع شقيقها

وكشفت «إيمان» عن السر الذي تخفيه في حياتها، قائلة: «واحنا صغيرين كنا ساكنين فى اول دور.. وحصل عندنا حريق بسبب ماس كهربائي.. فكلنا خرجنا وسبنا أخويا سلامة جوه الشقة.. وهو كان فاهم إننا خرجَّناه أول واحد».



ظهور إيمان السيد بـ الحجاب

إيمان كان لها ظهور نادر مع والديها، حيث ظهرت معهم وهي ترتدي الحجاب، كما نشرت صورا لشقيقها الذي غازله متابعو مواقع التواصل ووصفوه بالوسيم.

