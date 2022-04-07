عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشعب كله أسرة واحدة.. البحرين تتمسك بالموروثات والعادات في رمضان

صدى البلد

حالة  من التجانس والامتزاج كأن الشعب كله أسرة واحدة ببيت واحد تجمعهم المحبة والدفء .. الجميع يلتف حول مائدة الإفطاربمجرد إطلاق مدفع الإفطار وسط حالة من الفرحة .

 

يكتسب شهر رمضان الكريم في البحرين خصوصية بين السكان والأهل في البحرين، ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إلا أن البحرين تظل متمسكة بالعادات والتقاليد والموروثات الشعبية لهذا الشهر.

 

تتميز مائدة الإفطار بمملكة البحرين بالأكلات الشعبية المتنوعة والشهيرة في منطقة الخليج العربي مثل الهريس والثريد واللقيمات والخنفروش والمحلبي والكباب والفالودة والطابي وأنواع المقليات وأطباق الحلويات الخليجية المعروفة، لمجبوس، فكثيرًا ما يجد طريقه إلى مائدة الإفطار أيضًا المجبوس طبق من الأرز البسمتي والتوابل ويمكن طهيه مع اللحم البقري أو لحم الغنم أو الدجاج أو الروبيان. وكثيرًا ما يتواجد على المائدة أيضًا طبق الصالونة، وهو يخني بحريني تقليدي.

 

أما القهوة العربية المصحوبة بالتمر أو بعض الحلوى البحرينية التقليدية تسجل حضورا مميزا بشكل يومي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

اليمن.. هادي يعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي وينقل صلاحياته إليه

عفو ملكي.. السلطات السعودية تفرج عن المهندس علي أبو القاسم ..القصة الكاملة|فيديو

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد هزيمة الأهلي لـ الاتحاد و"الزمالك لـ بيراميدز"

ترشيحاتنا

أميرة العايدي تحتفل بعيد ميلادها.. تزوجت من وائل نور.. وأمها عزيزة راشد

أمير مرتضى: الونش يعاني من إصابة منذ عام.. وعملية جراحية الحل

حكم قراءة القرآن بالنظر فقط .. الإفتاء تجيب

اليمن.. مجلس القيادة الرئاسي الجديد يتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا

اليمن.. هادي يعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي وينقل صلاحياته إليه

مطار القاهرة يستقبل جثامين المعلمات ضحايا حادث عمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ