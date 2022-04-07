الشعب كله أسرة واحدة.. البحرين تتمسك بالموروثات والعادات في رمضان

حالة من التجانس والامتزاج كأن الشعب كله أسرة واحدة ببيت واحد تجمعهم المحبة والدفء .. الجميع يلتف حول مائدة الإفطاربمجرد إطلاق مدفع الإفطار وسط حالة من الفرحة .

يكتسب شهر رمضان الكريم في البحرين خصوصية بين السكان والأهل في البحرين، ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إلا أن البحرين تظل متمسكة بالعادات والتقاليد والموروثات الشعبية لهذا الشهر.

تتميز مائدة الإفطار بمملكة البحرين بالأكلات الشعبية المتنوعة والشهيرة في منطقة الخليج العربي مثل الهريس والثريد واللقيمات والخنفروش والمحلبي والكباب والفالودة والطابي وأنواع المقليات وأطباق الحلويات الخليجية المعروفة، لمجبوس، فكثيرًا ما يجد طريقه إلى مائدة الإفطار أيضًا المجبوس طبق من الأرز البسمتي والتوابل ويمكن طهيه مع اللحم البقري أو لحم الغنم أو الدجاج أو الروبيان. وكثيرًا ما يتواجد على المائدة أيضًا طبق الصالونة، وهو يخني بحريني تقليدي.

أما القهوة العربية المصحوبة بالتمر أو بعض الحلوى البحرينية التقليدية تسجل حضورا مميزا بشكل يومي.