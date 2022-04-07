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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتهى النزاع.. إعادة دفن أقدم رفات بشرية في إستراليا

إعادة دفن الرفات
إعادة دفن الرفات

يعاد دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة التي عُثر عليها في أستراليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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وأعلنت وزيرة البيئة الأسترالية سوزان لي، في متنزه مونجو الوطني، هذا النبأ لتنهي نزاعا استمر لسنوات بين مجموعات السكان الأصليين وحكومة كانبرا، وفق وكالة الانباء الالمانية.


وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية أنه سوف تتم إعادة دفن رفات 108 أشخاص في 26 موقعا غير معروف بولاية نيو ساوث ويلز، بما في ذلك رفات معروفة باسم «مونجو مان» وأخرى معروفة باسم «مونجو ليدي»؛ وهما لرجل وامرأة من السكان الأصليين وتشكلان جزءا من أكثر الاكتشافات الأثرية شهرة في أستراليا.


ويقدر عمر رفات مونجو مان وأيضا مونجو ليدي بـ 42 ألف عام، وتم اكتشافهما مع 106 هياكل عظمية أخرى في الفترة من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين في متنزه مونجو الوطني، على بعد 750 كيلومترا غرب سيدني.


ودعا الفريق الاستشاري المحلي للسكان الأصليين إلى الدفن في مواقع مجهولة بمنطقة بحيرة مونجو منذ عام 2018.


من جانب آخر، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأسترالية عن وزير التراث والبيئة في نيو ساوث ويلز جيمس غريفين، القول «بينما ساعد اكتشاف مونجو مان ومونجو ليدي العلماء على إثبات أن السكان الأصليين كانوا موجودين في أستراليا منذ أكثر من 42 ألف عام، فقد حان الوقت للسماح لأرواحهم بأن ترقد في سلام».


وأعرب بعض الملاك التقليديين عن غضبهم إزاء اتخاذ القرار من جانب الحكومة المركزية في كانبرا وليس من جانب مجتمع السكان الأصليين ذاته.

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