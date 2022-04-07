اليمن.. مجلس القيادة الرئاسي الجديد يتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا

أعلن مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن تولي إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، وذلك بعدما أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي منذ قليل، عزل نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل المجلس.

وقال الإعلان الرئاسي إن المجلس سيكون "مختصفًا في اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها".

وأضاف أن "المجلس الجديد سيكون له صلاحية تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقاليةـ واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية".

وبحسب الإعلان الرئاسي، فإن المجلس سيضمن "هيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".

وسيكون المجلس برئاسة رشاد العليمي وعضوية كل من سلطان العرادة والعميد طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي و عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت في تقارير إعلامية إن اليوم السابع، من المشاورات اليمنية اليمنية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، شهدت تباينات وخلافات، حول التوصيات التي تضمنها المحور السياسي من المشاورات.

وذكرت شبكة "إرم نيوز" أن تسريبات من أروقة المشاورات كشفت أن ما أثار غضب ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح، هو "إزاحة" نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، الموالي للإخوان، من منصبه.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها: "أعضاء ممثلين عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، في فريق النقاشات بالمسار السياسي من المشاورات اليمنية اليمنية – انسحبوا الأربعاء، من الجلسة السابعة، بعد احتجاجهم على ما تضمنته الحلول المقترحة للوضع السياسي الراهن وآليات التنفيذ:,

ومن المقرر أن تكون الجلسة الثامنة للمشاورات اليمنية – اليمنية، يوم الخميس، هي الجلسة الختامية، وفق ما أعلن في بيان الدعوة للمشاورات الصادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن سفير مجلس التعاون الخليجي، لدى اليمن، سرحان المنيخر، الأربعاء، أن المحادثات ستستكمل جلساتها الخميس في جلستها الثامنة الختامية.

وقال المنيخر، في تصريح نشرته المنصة الرسمية للمحادثات اليمنية على تويتر، إن ”"لجلسة الثامنة التي ستعقد الخميس، سيستكمل المتشاورون خلالها الرؤى والحلول، ومن ثم سيتم الإعلان عن حصيلة ما تم التوافق حوله على مدى الأيام الماضية".