مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-4-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 7 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة في معظم الدوريات العالمية أبرزها مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة فى الدوري الأوروبى.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



لايبزيج X أتلانتا - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

سبورتنج براجا X جلاسكو رينجرز - الساعة 9 مساء

آينتراخت فرانكفورت X برشلونة - الساعة 9 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

وست هام X ليون - الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



فينورد X سلافيا براج - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

ليستر سيتي X آيندهوفن - الساعة 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مارسيليا X باوك سالونيكا - الساعة 9 مساء

بودو X روما - الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا



فولاد خوزستان X الغرافة - الساعة 7:15 مساء

باختاكور X سباهان اصفهان - الساعة 7:15 مساء

أهال X شباب الأهلي دبي - الساعة 10:15 مساء

الدحيل X التعاون - الساعة 10:15 مساء