مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-4-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 7 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة في معظم الدوريات العالمية أبرزها مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة فى الدوري الأوروبى.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
لايبزيج X أتلانتا - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
سبورتنج براجا X جلاسكو رينجرز - الساعة 9 مساء
آينتراخت فرانكفورت X برشلونة - الساعة 9 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
وست هام X ليون - الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
فينورد X سلافيا براج - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
ليستر سيتي X آيندهوفن - الساعة 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
مارسيليا X باوك سالونيكا - الساعة 9 مساء
بودو X روما - الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
فولاد خوزستان X الغرافة - الساعة 7:15 مساء
باختاكور X سباهان اصفهان - الساعة 7:15 مساء
أهال X شباب الأهلي دبي - الساعة 10:15 مساء
الدحيل X التعاون - الساعة 10:15 مساء