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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من كل بلد أكلة.. الحجاز ... طريقة عمل المعمول

معمول
معمول

تقدم الشيف ندى العبيدي طريقة عمل المعمول الحجازي بالتمر بمذاق مختل وشكل مشهي لعشاق المعمول .

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طريقة عمل معمول التمر الهش بمذاق لذيذ لا يقاوم

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مقادير المعمول بالتمر :


٣ أكواب دقيق أبيض منخول.
ملعقتين سكر أبيض مطحون بشكل ناعم.
رشة ملح ملح.
ماء للعجن حسب المقدار.
ملعقتين كبيرة زبدة ذائبة.
نص ملعقة صغيرة بيكمبودر
نصف ملعقة محلب مطحون. 
رشة قرفة.


الحشوة:


معجون تمر حسب الكمية.
نصف كوب سمسم محمص.
نصف ملعقة هيل مطحون.
للتزيين تحتاج لكوب سكر.
انا استعملت فورمه للمعمول
ترص كرات المعمول بالصينية لكي يتم خبزه، تدخله الفرن ساخن بدرجة حرارة 180، الوقت يكون من 25 دقيقة إلى ثلاثين دقيقة.
ومن بعد ذلك يتم إخراج المعمول من الفرن يترك ليبرد وهذا لبضع دقائق ثم نأتي بالسكر الناعم الذي تم طحنه مسبقاً، ويتم رش فوق المعمول لكي يتزين به والف صحه مقدما.

طريقة عمل طريقة عمل معمول التمر الهش مقادير المعمول طريقة عمل المعمول سكر أبيض ​​​​​​​health

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