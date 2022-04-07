أخبار التوك شو: الأرصاد تُحذر من طقس الإسبوع القادم .. وخبيرة تغذية: احترس من شوربة لسان العصفور في رمضان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء .. ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، منوهة إلى أن الخميس هو اليوم الأخير من موجة ارتفاعات درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات، منوهة أن الأجواء اليوم ستكون شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وذلك خلال ساعات النهار، بينما تتغير الكتل الهوائية الجنوبية خلال ساعات الليل، وتصبح كتل هوائية شمالية.

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، موضحا أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بدءا من غد، الجمعة، وعلى مدار الأسبوع القادم، وستكون السحب بين المنخفضة والمتوسطة والتى ستحجب أشعة الشمس.

وقال محمود شاهين، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأجواء ستكون ربيعية، وسيعود الطقس مائلا للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك كتل هوائية تضرب البلاد خلال ساعات متأخرة من اليوم، وتتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على القاهرة الكُبرى وشمال البلاد، وشمال الصعيد.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هذه الانخفاضات في درجات الحرارة تكون بفارق 7 درجات مئوية، حيث تُسجل العُظمى غداً حوالي 32 درجة مئوية، مشيرة إلى أن المزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة على مدار الإسبوع المقبل.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.34 جنيه للبيع، و18.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 20.03 جنيه للبيع و19.83 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 24.04 جنيه للبيع و23.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.88 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 60.21 جنيه للبيع و57.61 للشراء.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 7- 4- 2022.



أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 838 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 978 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1118 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 7824 جنيها.

قالت الدكتورة مروة نوح استشارى التغذية العلاجية، إنه لابد من تهيئة المعدة قبل الإفطار، بتناول التمر أو الشوربة أو السلطة، لافتة إلى أن المعدة تحتاج أن يدخل بها نوع مشروب واحد فقط قبل تناول وجبه الإفطار وبعدها تبدأ الصلاة حتى تعطى للمعدة وقتها فى التهيئة السليمة قبل دخول الطعام إليها.

وأضافت “نوح”، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الأولى المصرية، أن الشوربة الزائدة فى السعرات الحرارية مثل “لسان العصفور” يمكن أن تزيد من الوزن على نهاية الشهر، وهو ما يتوقف على كمية اللسان عصفور الموجود بها وطريقة تحضيره.

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن مستشفيات المحافظة أصبحت خالية تماماً من مرضى كورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، منوهاً أن هذا ناتج جهد كبير وغير طبيعي من رجال وسيدات الجيش الأبيض "الأطباء" داخل المحافظة.



وأضاف هشام آمنة في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن جميع الحالات التي ترددت على المستشفيات خلال الفترة السابقة أصبحت سلبية، وأيضاً الحالات التي كانت متواجدة بالفعل في المستشفيات.