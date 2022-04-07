تحذير.. الأرق يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكري

غالبا ما يسير مرض السكري ومشاكل النوم جنبًا إلى جنب، يمكن أن يتسبب مرض السكري في فقدان النوم ، وهناك أدلة على أن عدم النوم جيدًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

ويقول مارك ماهوالد ، مدير مركز مينيسوتا الإقليمي لاضطرابات النوم في مقاطعة هينيبين: "هناك بعض الأدلة على أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى حالة ما قبل الإصابة بمرض السكري".

وفقًا لما قال هوالد ، فإن رد فعل الجسم على قلة النوم يمكن أن يشبه مقاومة الأنسولين ، وهي مقدمة لمرض السكري، وظيفة الأنسولين هي مساعدة الجسم على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، وفي مقاومة الأنسولين ، تفشل الخلايا في استخدام الهرمون بكفاءة ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يحدث مرض السكري عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين أو عندما لا تستخدم الخلايا الأنسولين بشكل صحيح ، عندما لا يؤدي الأنسولين وظيفته ، تتراكم مستويات السكر في الدم المرتفعة في الجسم لدرجة أنها يمكن أن تلحق الضرر بالعيون أو الكلى أو الأعصاب أو القلب .

