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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: دايما عامر كوميديا لذيذة

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنان مصطفي شعبان، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للإشادة بدوره في مسلسل “دايما عامر”، عقب عرض الحلقة السادسة.

وتصدر اسم الفنان مصطفي شعبان قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي دور مصطفي شعبان في مسلسل “دايما عامر” رمضان 2022، كالاتي:

وبدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل دايما عامر ببراءة مصطفى شعبان من تهمة حيازة المخدرات، بعد ان اعترف  الشاب الذي تم القبض عليهفي الحلقة الخامسة بأن مصطفى شعبان ليس له علاقة بتوزيع المخدرات.

وفي مشهد اخر سرق موبايل ميرنا نور الدين خلال خروجها من المدرسة ولكن مصكفى شعبان استطاع ان يلحق بالحرامية ويعيد الموبايل اليها".

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

الفنان مصطفى شعبان مصطفى شعبان مسلسل “دايما عامر” دايما عامر رمضان 2022

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