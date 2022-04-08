أبرز تصريحات غادة عبدالرازق: بابا كان هيتعين وزير قبل وفاته..عمر ما حد يعرف ياخد مكانى فى الفن

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، وإلى أبرز التصريحات.
غادة عبد الرازق: حسيت اني رقم واحد خلال بطولتي لمسلسل سوق العصر
تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق،ما قدمته خلال مشوارها الفنى، معقبة:" غصب عنى كان بيجينى احساس اننا رقم واحد"
غادة عبد الرازق: فى بدايتى كنت عايزة ابقى زى سيمون لكن فشلت
كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، تفاصيل بدايتها الفنية، ورغبتها فى أن تكون مشهورة.
غادة عبد الرازق: بابا كان هيتعين وزير قبل وفاته
قالت الفنانة غادة عبد الرازق، عن طفولتها " كنت شقية جدا ودلوعة أبويا".
غادة عبد الرازق: ياسمين صبرى ممثلة هايلة ولا أرفض العمل معها
نفت الفنانة غادة عبد الرازق، رفض الفنانة ياسمين صبرى عمل مسلسل معها.
غادة عبد الرازق: عمر ما حد يعرف ياخد مكانى فى الفن
كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، سبب عدم مشاركتها فى أى عمل فنى خلال الموسم الرمضانى الحالى.
غادة عبدالرازق: باخد أدوية وزوجى أكمل جوانب كانت تنقصني
قالت الفنانة غادة عبد الرازق، أنها لديها طبيبها الخاص، الذي تلجأ له دائما.