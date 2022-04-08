سفر بعثة عمرة شهر رمضان للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة

غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظيم التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة ، والتى تضم عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم ، وذلك استمرارً في جهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها.

حيث قامت إدارة الشئون المعنوية على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية ، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لأبنائها ، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول.