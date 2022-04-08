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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رقم غير مسبوق حتى الآن .. اكتشاف ٥٠ ألف نوع من العناكب في العالم

عناكب
عناكب

أعلن كتالوج العناكب العالمي (WSC) المتاح مجانا أنه يوجد الآن 50000 نوع مختلف معروف من العناكب التي تزحف على الأرض، وقد يكون هناك 50000 نوع آخر منها.

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 وحسبما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص،  قال WSC، ومقره متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة السويسرية برن، إن العنكبوت رقم 50.000 المسجل هو Guriurius minuano، الذي ينتمي إلى عائلة Salticidae من العناكب القافزة ويطارد فريسته على الشجيرات والأشجار بجنوب البرازيل والأوروغواي وحول بوينس آيرس. وقد تمت تسميته من قبل عالمة العناكب كيمبرلي إس مارتا وزملائها من البرازيل باسم شعب مينواني المنقرض الذي عاش في المنطقة. وكان أول وصف علمي للعنكبوت عام 1757.


وبينما استغرق الأمر 265 عامًا للوصول إلى 50000 نوع من أنواع العناكب في العالم، فإن معدل الاكتشاف يتزايد باطراد. فيما يعتقد أن الأمر قد يستغرق أقل من 100 عام لاكتشاف نفس الرقم مرة أخرى.


من جانبهم، يقدر باحثو WSC أنه «لا يزال هناك ما يقرب من 50000 نوع آخر من العناكب لم تكتشف بعد».


بدوره، قال المتحف إن «العناكب هي أهم الحيوانات المفترسة في موائل الأرض، ولا ينبغي التقليل من أهميتها البيئية، انها تستهلك ما يقرب من 400 إلى 800 مليون طن من الحشرات كل عام؛ فهي أهم المنظمين لتعداد الحشرات. وبناءً على ذلك، هي أيضًا ذات أهمية أساسية للإنسان».

العناكب مجانا الأرض آخر نوع

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