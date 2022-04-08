فيلم سبايدر مان الجديد يقترب من كسر حاجز المليار دولار الثاني

اقترب فيلم سبايدر مان الجديد من كسر حاجز المليار دولار الثاني لإيراداته على مستوى العالم، منذ طرحه منتصف ديسمبر الماضي وحقق العديد من الإنجازات على مستوى شباك التذاكر.

وحقق فيلم سبايدر مان الجديد نحو مليار و891 مليون دولار على مستوى العالم، فيما وصلت إيراداته داخل أمريكا الشمالية إلى 803 مليون دولار.

وتفوق فيلم سبايدر مان الجديد على أفاتار الذي حقق أرقاما قياسية مشهودة في شباك التذاكر وأصبح ثالث فيلم يحقق إيرادات اقتربت من 2 مليار دولار في البوكس أوفيس الأمريكي.

كان فيلم الخيال العلمي Avatar قد حقق أرقاما قياسية عقب طرحه عام 2009 داخل وخارج أمريكا الشمالية، وحقق على مستوى العالم 2 مليار و800 مليون دولار.

قصة فيلم سبايدر مان

فيلم Spider-Man: No Way Home الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية، تحمل أحداثه العديد من المفاجآت لمحبي شخصية مارفل الشهيرة، لم يكن يتوقعها أحد حتى بعد طرح الفيديو الدعائي الرسمي له منذ فترة.

وكشف الفيديو الدعائي لفيلم سبايدر مان الجديد بعض أحداثه التي كان من أبرزها عودة الأشرار القدامي للرجل العنكبوت في الأفلام التي لم يقم ببطولتها توم هولاند.

قدم كل من توبي ماجوايروأندرو جارفيلد، شخصية سبايدر مان في أفلام خاصة بهم، وهي أعمال أحبها الجمهور وتعلق بها وحقق إيرادات عالية أيضا.

لذا كان من الصادم ظهور ثلاثة من رجال سبايدر مان في نفس الوقت، وهي الأحداث التي عالجتها مارفل وقدمتها جيدا بحجة وجود عوالم متوازية، وكافحوا جميعا لمحاربة الأشرار وعودة الاستقرار إلى العام.

وعلى عكس اسم العمل، عمل ثلاثي سبايدر مان على إيجاد سبيل للعودة من التهديد الذي يواجه العالم، وبدلا من قتل الأشرار أو سجنهم والتخلص منهم مثلما كان يحدث سابقا، اتحدوا جميعا لعلاج أزماتهم وإنهاء المشكلات التي حولتهم لآلات مدمرة.

كشفت Spider-Man: No Way Home في إحدى مشاهده المذيلة عن ملامح فيلم سبايدر مان المقبل، وكانت المفاجأة بظهور الفنان توم هاردي الذي يقع في مشكلة كبرى ويفكر في زيارة الرجل العنكبوت لكي تكون المغامرة المقبلة بصحبته.