عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على متن قطار..

رئيسة المفوضية الأوروبية في أوكرانيا اليوم لتقديم الدعم لزيلينسكي

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، صباح اليوم الجمعة بالقطار، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تلتقي بالرئيس فلاديمير زيلينسكي.

ويرافق أروزولا فون دير لاين، في زيارتها إلى كييف على متن القطار، المفوض السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وتحركت فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، من بلدة برزيميسل الصغيرة جنوبي بولندا، على بعد 13 كيلومترا فقط من الحدود الأوكرانية، ونظرا للحرب فإن المجال الجوي فوق أوكرانيا مغلق الآن.

وستكون فون دير لاين أول زعيم غربي يزور أوكرانيا منذ الكشف عن الفظائع التي ارتكبت في بلدة بوتشا بضواحي منطقة كييف قبل أيام.

وسافر إلى كييف بالقطار في منتصف مارس الماضي رؤساء وزراء كل من بولندا وسلوفينيا والتشيك، كما زارت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا المدينة الأسبوع الماضي .

واقترحت فون دير لاين يوم الثلاثاء فرض حزمة عقوبات خامسة ضد روسيا ردا على مقتل مئات المدنيين في بوتشا.

أخبار العالم| السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان وتعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

بسبب الحرب مع روسيا.. توقف محطات الوقود في أوكرانيا عن العمل

رئيسة المفوضية الأوروبية كييف أوكرانيا القطار المجال الجوى روسيا زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

ترشيحاتنا

ضوابط وآليات ندب ونقل موظفي الحكومة بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

بينهم مصريون.. روسيا تعلن إجلاء 188 شخصا من منطقة خيرسون في أوكرانيا

دعاء أول جمعة من رمضان 2022.. أبرز أدعية الشهر الكريم

رئيسة المفوضية الأوروبية في أوكرانيا اليوم لتقديم الدعم لزيلينسكي

رقم غير مسبوق حتى الآن .. اكتشاف ٥٠ ألف نوع من العناكب في العالم

أخبار الرياضة.. مكأفاة التوقيع تؤجل ارتداء بن شرقي قميص الأهلي ومواعيد مباريات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ