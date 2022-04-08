رئيسة المفوضية الأوروبية في أوكرانيا اليوم لتقديم الدعم لزيلينسكي

على متن قطار..

تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، صباح اليوم الجمعة بالقطار، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تلتقي بالرئيس فلاديمير زيلينسكي.

ويرافق أروزولا فون دير لاين، في زيارتها إلى كييف على متن القطار، المفوض السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وتحركت فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، من بلدة برزيميسل الصغيرة جنوبي بولندا، على بعد 13 كيلومترا فقط من الحدود الأوكرانية، ونظرا للحرب فإن المجال الجوي فوق أوكرانيا مغلق الآن.

وستكون فون دير لاين أول زعيم غربي يزور أوكرانيا منذ الكشف عن الفظائع التي ارتكبت في بلدة بوتشا بضواحي منطقة كييف قبل أيام.

وسافر إلى كييف بالقطار في منتصف مارس الماضي رؤساء وزراء كل من بولندا وسلوفينيا والتشيك، كما زارت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا المدينة الأسبوع الماضي .

واقترحت فون دير لاين يوم الثلاثاء فرض حزمة عقوبات خامسة ضد روسيا ردا على مقتل مئات المدنيين في بوتشا.