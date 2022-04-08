رئيس وزراء أوكرانيا: الحرب تكلفنا خسائر بقيمة 68 مليون دولار يوميا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم الجمعة، أن تكلفة الحرب على الحكومة الأوكرانية تصل إلى أكثر من 68 مليون دولار يوميا.

وقال شميهال: "الحرب تكلف حكومتنا يوميا أكثر من 68 مليون دولار"، مضيفا أن الحكومة لا تخشى احتمالية تعرض البلاد لتضخم مفرط.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم، أنها تهدف إلى عمل ما يصل إلى عشر ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين اليوم الجمعة، لكن المدنيين الذين يحاولون الفرار من ماريوبول المحاصرة سيضطرون إلى استخدام سيارات خاصة.

وتتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، صباح اليوم الجمعة بالقطار، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تلتقي بالرئيس فلاديمير زيلينسكي.

ويرافق أروزولا فون دير لاين، في زيارتها إلى كييف على متن القطار، المفوض السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وتحركت فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، من بلدة برزيميسل الصغيرة جنوبي بولندا، على بعد 13 كيلومترا فقط من الحدود الأوكرانية، ونظرا للحرب فإن المجال الجوي فوق أوكرانيا مغلق الآن.

وستكون فون دير لاين أول زعيم غربي يزور أوكرانيا منذ الكشف عن الفظائع التي ارتكبت في بلدة بوتشا بضواحي منطقة كييف قبل أيام.