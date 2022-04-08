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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حياة كريمة.. بناء 88 مدرسة في أسيوط بتكلفة 430.2 مليون جنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. انتهاء بناء 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة».


وشهد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة حياة كريمة، استكمالا لدعم الأسر الأشد احتياجا والأولى بالرعاية في شهر رمضان، وأشرفت مديرية التضامن الاجتماعي على عملية التوزيع في حضور مدير التضامن الاجتماعي بالمدينة.


أطلق المجلس القومي للمرأة أولى الأمسيات الرمضانية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت عنوان «جلسات الدوار»، وذلك في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمحافظة بني سويف، وتمّ إطلاقها ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 


وفي محافظة المنيا، أعلن اللواء أسامة القاضي تنفيذ 4496 مشروع باستثمارات قدرها 27 مليون جنيه، مؤكدًا أهمية دور الدولة في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة  في الريف.
 

وشهدت محافظات الجمهورية مجموعة من الأخبار، كان أهمها تأكيد عصام سعد محافظ أسيوط، أن هيئة الأبنية التعليمية تنفذ 88 مدرسة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قرى مراكز المحافظة بإجمالي 1228 فصل دراسي، بتكلفة 430.2 مليون جنيه.
 

 

حياة كريمة مدرسة رأس غارب مدينة رأس غارب مواد غذائية

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