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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سويسرا ترفض طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها وتكشف السبب

أرشيفية
أرشيفية

كشف الرئيس السويسري إنياتسيو كاسيس، عن سبب رفض بلاده طرد الدبلوماسيين الروس ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال كاسيس في مقابلة مع قناة “RTS” التلفزيونية، إن سويسرا تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل لتوضيح الانتهاكات المنسوبة إلى روسيا في بوتشا.

وأضاف: "قرر المجلس الاتحادي أن طرد الدبلوماسيين إجراء يجب تنفيذه حفاظا على الأمن وليس كعقاب لشيء ما. يجب أن نلتزم بهذا الخط ولا نغير قواعد اللعبة، وإلا فسيكون هناك الكثير من الالتباس".

في الوقت نفسه، قال الممثل الرسمي لأمانة الدولة للاقتصاد (SECO) في الاتحاد السويسري، فابيان ماينفيش، إن البلاد انضمت إلى العقوبات الغربية ضد روسيا الاتحادية وحجبت الأصول الروسية بمبلغ 7.5. مليار فرنك (أكثر من 8 مليارات دولار).

وفي 6 أبريل الجاري، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية يمكن اعتباره هجوما إعلاميا وسياسيًا على روسيا.
 

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