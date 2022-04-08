عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في إنقلاب سيارة بـ الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 9 عمال بشركة أجهزة كهربائية، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص،علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وأسفر عن إصابة 9 عمال بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

 

مصرع شخص انهار عليه بئر أثناء حفره بالشرقية 

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

الشرقية حادث الاسماعيلية الحركة المرورية الأجهزة الامنية بلبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده الـ 60.. ستيلانتس تحول مصنع فوكسهول لكهربائي بالكامل

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 8 أبريل 2022

7558 استغاثة بمجال الصحة.. الحكومة: زيادة الشكاوى في قطاعات التموين والتضامن

انفجار أثناء التصوير..طارق لطفي يروي كواليس تصوير جزيرة غمام وليلة السقوط "فيديوجراف"

روسيا تنفي مسئوليتها عن قصف محطة قطارات في أوكرانيا

بمواصفات فائقة.. نوبيا تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق Nubia Z40 Pro في الأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

فيديو

فيديوجراف.. احترس من تناول شوربة لسان العصفور على الإفطار

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ