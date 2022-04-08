إصابة 9 أشخاص في إنقلاب سيارة بـ الشرقية

أصيب 9 عمال بشركة أجهزة كهربائية، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص،علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وأسفر عن إصابة 9 عمال بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.