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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تقرر وقف استيراد الفحم من روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، أن طوكيو قررت وقف استيراد الفحم من روسيا، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال كيشيدا خلال مؤتمر صحفي: "في ضوء هذه الأحداث، نقوم بتوسيع العقوبات ضد البنوك الروسية، لا سيما ضد "سبيربنك" و"ألفا بنك". فرضت عقوبات على حوالي 20 منظمة مرتبطة بالمجال العسكري، وكذلك على حوالي 400 فرد من العسكريين والنواب".

وأضاف "نعتزم التوقف التام عن استيراد الفحم الروسي في المستقبل. بعد توفير البدائل [للإمدادات الروسية] في أقرب وقت ممكن، سنعمل على تقليل الواردات بشكل كبير وتقليل الاعتماد على روسيا في قطاع الطاقة".

وأضاف كيشيدا: "تقرر ابتداء من الأسبوع المقبل فرض حظر على الواردات من روسيا لعدد من الآلات وأنواع معينة من الأخشاب والفودكا".
 

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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

 

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