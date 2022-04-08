بث مباشر.. خطبة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم 7 رمضان 1443هـ الموافق 8 إبريل 2022م تحت عنوان : "الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام".



وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

جهود وزارة الأوقاف في البر وخدمة المجتمع





والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة ، الجمعة ١ /٤/ ٢٠٢٢م بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي كلمته هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظ الجيزة وقيادات المحافظة بالعيد القومي ، الذي يتزامن هذا العام مع استقبال شهر رمضان الفضيل ، والاحتفالات بيوم اليتيم، مع ما تشهده الوزارة من طفرة غير مسبوقة في افتتاحات المساجد ، حيث تم افتتاح مجموعة كبيرة من المساجد على مدار العام بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة ، أو على نفقة الوزارة الكاملة ، أو بالتعاون مع المحافظة ، لتكون خطة الوزارة اليوم بافتتاح ٨٩ مسجدا في يوم واحد ، و ٦٤ مسجدًا الجمعة الماضية ، منها ( 73 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 15 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 865 ) مسجدًا ، منها ( 731 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 134 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، ونشهد اليوم افتتاح مسجد السيدة خديجة بالسادس من أكتوبر إلى جانب 10 مساجد أخرى بالمحافظة ، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا.

مؤكدًا أن وزارة الأوقاف في ظل توجيهات رئيس الجمهورية تشهد تسابقًا ملحوظًا مع الزمن في تحقيق الإنجازات ومنها عمارة المساجد حيث شهدت أعمال مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) انجازًا وحجم أعمال فاقت حسابات ومقاييس البشر التي حددت ٦ أشهر على الأقل وقد تصل إلى عدة أعوام ، وقد تم إنجازها في وقت قياسي وسيتم إقامة صلاة العشاء والتراويح بالمسجد مع إقامة شعائر صلاة الجمعة القادمة كاملة بإذن الله تعالى .

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المساجد مع المنطقة المحيطة بأكملها، وتتزامن هذه النقلة مع روحانية شهر رمضان الفضيل والذي حظي هذا العام بموافقة لجنة أزمة كورونا بالسماح بدرس العصر والعشاء في حدود ١٠ دقائق لدرس العصر ومن ٥ إلى ٧ دقائق لخاطرة التراويح بالمساجد الكبرى ، مع التأكيد على التخفيف على الجماهير، والتزام وقت خطبة الجمعة مراعاة لأحوال الجمهور وشدة الحرارة ، مع تشديد المتابعة والتأكيد على الالتزام بالتعليمات.

موضحًا أن وزارة الأوقاف سمحت بالتوسع في مصلى السيدات تحت إشراف ومتابعة الأوقاف، مع التزام إجراءات التباعد كاملة، مع السماح بموائد الرحمن بدور المناسبات، مع الالتزام بالحفاظ على نظافة المسجد والصورة التي تليق ببيوت الله عز وجل، مشددًا على عدم السماح بالتهجد أو الاعتكاف.

‏وفي ظل دور الوزارة الاجتماعي أكد أن وزارة الأوقاف تعاقدت مع وزارة التموين على ٨٠٠ طن لحوم صكوك إطعام، يتم توزيع ١٦ طن لحوم إطعام يوميًا تحت إشراف وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة ، وهدفنا الوصول للمستحق الحقيقي بعزة وكرامة ، مع توفير ١٠ طن للمحافظة خلال شهر رمضان ، بالإضافة إلى ٣٥ ألف شنطة للأسر الأولى بالرعاية ، داعيًا الجميع إلى ضرورة التوعية بالمشروع والمساهمة المجتمعية لاستمرارية العمل والعطاء لنصل إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة أو مرتين في الشهر.