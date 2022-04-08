بعد توقف عامين.. الورود والهدايا في استقبال أولى الرحلات البولندية إلى طابا

استقبل مطار طابا الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات القادمة من مطار كاتوفيتسا، على متنها 190‪ سائحا بولنديا، وسط حفاوة استقبال كبيرة بوصول أول طائرة تهبط في مطار طابا.

وحرصت سلطات مطار طابا الدولي، على استقبال الركاب البولنديين، بالورود والهدايا وتم التقاط صورا تذكارية لهم، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا.

وسيرت أولى الرحلات من مطار كاتوفيتسا في بولندا شركة "smart wings"، وذلك بعد فترة توقف دامت لأكثر من عامين.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه بمراسم أول رحلة تهبط في مطار جديد.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران المدني مع كافة قطاعات الدولة من أجل تنشيط حركة السياحة والطيران المصرية.

لحظة وصول الرحلة