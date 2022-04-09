تواصل شركة كيا من تعزيز تواجدها بالسوق الامريكي، عبر النسخة الشهير "نيرو" موديل 2023، والتي سوف يتم تدشينها خلال فعاليات معرض نيويورك للسيارات في نسخته القادمة خلال ابريل الجاري من العام 2022.

قبل تدشينها في معرض نيويورك .. كيا تشوق محبي النسخة الرياضية نيرو 2022 |صور

قبل تدشينها في معرض نيويورك .. كيا تشوق محبي النسخة الرياضية نيرو 2022

تعتبر السيارة كيا نيرو واحدة من الاصدارات القوية والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاسخدامات باطلالة الكروس اوفر، حيث نشر حساب كيا أمريكا مقطع فيديو تشويقي للتصميم الخاص بتلك النسخة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

قبل تدشينها في معرض نيويورك .. كيا تشوق محبي النسخة الرياضية نيرو 2022 |صور

واظهر الفيديو التشويقي الخاص بالسيارة كيا نيرو، الناحية الامامية الخاصة بالمصابيح النهارية، بالاضافة إلى المصابيح الخلفية ايضا، بالاضافة إلى بعض اللمسات الداخلية الخاصة بمقصورة القيادة والتي لم تتغير كثيرًا، حيث تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، وبعض اللمسات العصرية.

قبل تدشينها في معرض نيويورك .. كيا تشوق محبي النسخة الرياضية نيرو 2022 |صور

وتنطلق السيارة كيا نيرو عبر 3 اصدارات من المحركات، ومنها النسخة الهجينة بالقابس حيث تستمد قوتها من محرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، بالاضافة إلى محرك هجين رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي مع محرك كهربائي بسعة 32 كيلووات، وبهذه القدرات تقدم هذه النسخة قوة اجمالية بلغت 139 حصانا.

قبل تدشينها في معرض نيويورك .. كيا تشوق محبي النسخة الرياضية نيرو 2022 |صور

ومن المتوقع ان تنتج النسخة الكهربائية الكاملة من كيا نيرو، قوة قدرها 201 حصانا بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 255 نيوتن/متر، مع بطارية بقوة 64.8 كيلووات في الساعة، ونطاق للسير يبلغ 460 كيلومتر خلال الشحنة الواحدة كاملة.