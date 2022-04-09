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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : فوائد تناول عصير التين للجسم.. خطوات سهلة لتجنب العطش فى نهار رمضان.. نصائح هامة اتبعها وقت الإفطار

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة 

لإنقاص الوزن.. 5 فواكه صيفية يجب تناولها
 

الصيف هو أفضل وقت في السنة لخسارة الوزن،  ذلك لأن الأشخاص يجدون صباحًا مشمسًا مشرقًا وأيامًا طويلة أكثر إلهامًا من صباح الشتاء الكسول والأيام القصيرة.

 

يحفز كولاجين البشرة والشعر.. فوائد تناول عصير التين للجسم
 

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد عصير التين.

 

كيفية اكتشاف نقص فيتامين د.. آلام العظام أبرزها
 

نقص فيتامين (د) مشكلة صحية خطيرة، يتم تجاهلها، فجسم الإنسان يحتاج إلى كمية معينة من فيتامين (د) لأداء وظائفه بشكل طبيعي، ولكن نظرًا لعدة عوامل بشكل رئيسي بسبب نمط الحياة، لا يتم تلبية متطلبات فيتامين (د). بسبب هذه الفجوة في العرض والطلب، ينشأ عدد من المضاعفات الصحية ويتم رصد هذه العلامات مرات عديدة عندما يصل المرض بالفعل إلى مرحلة لاحقة.

 

وجبات رمضان.. هل البيض المقلي يسبب العطش على السحور؟

يتساءل البعض هل البيض المقلي يسبب العطش، أم يفضل تناول البيض المسلوق فقط على السحور، وأكد العديد من خبراء التغذية ان تناول البيض المقلي على السحور يمكن أن يتسبب في الإحساس بالعطش خلال فترة الصيام، مما يزيد من مشقة وتعب الصيام. 
 

مش بس البرد .. اضطراب الأكل و6 مسببات تصيبك بـ الغثيان
 

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن البرد فقط هو السبب فى الشعور بـ الغثيان والقئ ولكن في الحقيقة يمكن أن تزيد بعض خيارات نمط الحياة من احتمالات الإصابة بـ الغثيان.
 

منها الثوم ..أعشاب تعالج دهون الكبد
 

قدم الدكتور أحمد صبرى، استشارى السمنة والتغذية العلاجية علاجا لدهون الكبد بالأعشاب.

 

خطوات سهلة لتجنب العطش فى نهار رمضان
 

يواجه الصائمون مشكلة العطش في نهار رمضان، وبالرغم من شرب الماء بكميات كبيرة بين الإفطار والسحور، إلا أنهم يرتكبون بعض الأخطاء والتي تجعلهم يشعرون بالعطش الشديد.

نصائح هامة اتبعها وقت الإفطار في رمضان
 

نرتكب أحيانا العديد من الأخطاء عند تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان وبعد سماع أذان المغرب، دون أن نعلم أنها قد تضر بصحتنا، وتسبب لنا العديد من المشاكل الصحية.

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