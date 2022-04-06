اكتشف فوائد تناول حبة واحدة من الكلمنتين

تعد الكلمنتين، فاكهة جديدة على المصريين حيث بدأت فى الانتشار خلال السنوات الأخيرة ، وهذه الفاكهة تشبه إلى حد كبير فاكهة اليوسفى من حيث الشكل والاحتواء على نسبة عالية من فيتامين سي.

ووفقا لما جاء فى موقع “ eatthis ” قال الخبراء أن حبة صغير واحدة فقط من الكلمنتين تحتوي على 36.1 ملليجرام أو 40 في المائة من القيمة اليومية لفيتامين سي وهو عنصر أساسي فى دعم المناعة ويحفز الخلايا B و T على تكوين الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض.

قال صاحب شركة FRESH Nutrition PLLC. شارون بويلو بينما يمكنك الحصول على فيتامين سي من المكملات الغذائية ويمكن للفواكه خاصة الحمضيات أن تتمتع بميزة إضافية على معظم المكملات .

وكشفت الدراسات الحيوانية أن فيتامين سي الموجود في الطعام يسهل امتصاصه واستخدامه أكثر من المكملات الاصطناعية، وذلك وفقا لمراجعة 2013 المنشورة في Nutrients حيث تلاحظ المراجعة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لمعرفة ما إذا كان نفس التأثير يحدث عند الإنسان.

وترتبط ميزة ثمار الحمضيات مثل الكلمنتين باحتوائها على المكملات الغذائية بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية فلا يمكن تكرار مزيج العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة الكاملة في المكملات الغذائية.

ويعد الكلمنتين، طريقة سريعة ولذيذة لتقليل مستويات التوتر والقلق وهو أمر ضروري للحفاظ على نظام المناعة في أفضل حالاته، ويساهم في تقليل الإجهاد المزمن من عدد الخلايا الليمفاوية في الجسم.

يقول بويلو: يمكن أن يساعد مزيج فيتامين C والبيوفلافونويد في الكليمنتين جسمك على التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل عن طريق تسريع إزالة الكورتيزول، أحد هرمونات التوتر الرئيسية، من جسمك.

ويضيف الخبراء بأن حبة كليمنتين صغيرة تحتوي فقط على 1.3 جرام من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم والكوليسترول والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.