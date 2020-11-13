الكلمنتينا.. سر فاكهة الشتاء في سيناء جاءت من غزة والكيلو بـ 2 جنيه

تعتبر الكلمنتينا من الحمضيات التي ينتشر زراعتها في شمال سيناء خاصة رفح والشيخ زويد وبئر العبد ، بمحافظة شمال سيناء ، دون سائر محافظات مصر واصلها مناطق البحر الأبيض المتوسط،.
حيث يتم توريدها الي مختلف محافظات الجمهورية ، ويقبل على المنطقة المئات من العمالة اليومية لشباب وسيدات من سيناء وخارجها، فضلا عن تشغيل سيارات النقل بالمنطقة.
واكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظو، بان الشجرة تعطي نحو 200 كيلو علي الأقل وهي تحتاج الي كميات من المياه لريها ، ولهذا فهي تزرع بالقرب من مناطق حفر الآبار وكذلك سقوط الأمطار، حيث يتم تغذية جذور الأشجار طوال فترة الشتاء لتعطي انتاج وفير في نهاية العام خاصة وان فترة الانتاج خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام.
ويتمني انتعاش هذا النوع من الزراعات فهو أفضل انواع الحمضيات ويمكن فتح باب لتصديرها الي الخارج مرة اخري او توفيرها في أسواق الجمهورية حتي يستفيد المزارعون من العائد لانها تحتاج الي رعاية واهتمام.
وأضاف محمد علي، تاجر من منطقة الشيخ زويد ، إنه يقوم بشراء المحصول من المزارعين وبيعه فى سوق العريش، بواقع أسعار تتراوح من جنيهين إلى جنيهين ونصف للكيلو.. واشار الي ان هذا العام فقد قل عدد التجار القادمين من القاهرة بسب الأوضاع الأمنية ومهمته تجميع الإنتاج واعادة تعبئته لتوريده الي التجار ومنه الي اسواق القاهرة.
وقال الحاج رياض حمدي مزارع" من اهالي الشيخ زويد انه تم الحصول علي الشجرة من قطاع غزة قبل 40 عاما حيث انتشرت زراعتها في مناطق الشيخ زويد ورفح خاصة مناطق الساحل وبعض مناطق العريش.
ويشير مصطفي علي الشيخ زويد ، ان فاكهة الكلمنتينا , تتواجد في الأسواق بكميات كبيرة وينتشر الباعون في شوارع العريش لبيعها 2 كيلو بـ10 جنيهات حسب حجم الثمرة .
حيث يتم توريدها الي مختلف محافظات الجمهورية ، ويقبل على المنطقة المئات من العمالة اليومية لشباب وسيدات من سيناء وخارجها، فضلا عن تشغيل سيارات النقل بالمنطقة.
واكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظو، بان الشجرة تعطي نحو 200 كيلو علي الأقل وهي تحتاج الي كميات من المياه لريها ، ولهذا فهي تزرع بالقرب من مناطق حفر الآبار وكذلك سقوط الأمطار، حيث يتم تغذية جذور الأشجار طوال فترة الشتاء لتعطي انتاج وفير في نهاية العام خاصة وان فترة الانتاج خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام.
ويقول سالم محمد مزارع من الشيخ زويد، إنه تم زراعتها ونشرها في منطقه الشيخ زويد ورفح بصورة أكثر بعد انتشارها فى غضون الـ 20 عاما الأخيرة، مشيرا الي ان هناك مساحات كبيرة تم زراعتها في مناطق بئر العبد وقاطيه وجلبانه غرب مدينة العريش في الآونة الأخيرة..وتعطي إنتاجية عالية كما هو الحال في الأشجار المزرعة في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.
ويتمني انتعاش هذا النوع من الزراعات فهو أفضل انواع الحمضيات ويمكن فتح باب لتصديرها الي الخارج مرة اخري او توفيرها في أسواق الجمهورية حتي يستفيد المزارعون من العائد لانها تحتاج الي رعاية واهتمام.
وأضاف محمد علي، تاجر من منطقة الشيخ زويد ، إنه يقوم بشراء المحصول من المزارعين وبيعه فى سوق العريش، بواقع أسعار تتراوح من جنيهين إلى جنيهين ونصف للكيلو.. واشار الي ان هذا العام فقد قل عدد التجار القادمين من القاهرة بسب الأوضاع الأمنية ومهمته تجميع الإنتاج واعادة تعبئته لتوريده الي التجار ومنه الي اسواق القاهرة.
وقال الحاج رياض حمدي مزارع" من اهالي الشيخ زويد انه تم الحصول علي الشجرة من قطاع غزة قبل 40 عاما حيث انتشرت زراعتها في مناطق الشيخ زويد ورفح خاصة مناطق الساحل وبعض مناطق العريش.
ويشير مصطفي علي الشيخ زويد ، ان فاكهة الكلمنتينا , تتواجد في الأسواق بكميات كبيرة وينتشر الباعون في شوارع العريش لبيعها 2 كيلو بـ10 جنيهات حسب حجم الثمرة .