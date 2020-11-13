الكلمنتينا.. سر فاكهة الشتاء في سيناء جاءت من غزة والكيلو بـ 2 جنيه





ويقول سالم محمد مزارع من الشيخ زويد، إنه تم زراعتها ونشرها في منطقه الشيخ زويد ورفح بصورة أكثر بعد انتشارها فى غضون الـ 20 عاما الأخيرة، مشيرا الي ان هناك مساحات كبيرة تم زراعتها في مناطق بئر العبد وقاطيه وجلبانه غرب مدينة العريش في الآونة الأخيرة..وتعطي إنتاجية عالية كما هو الحال في الأشجار المزرعة في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.



ويتمني انتعاش هذا النوع من الزراعات فهو أفضل انواع الحمضيات ويمكن فتح باب لتصديرها الي الخارج مرة اخري او توفيرها في أسواق الجمهورية حتي يستفيد المزارعون من العائد لانها تحتاج الي رعاية واهتمام.



وأضاف محمد علي، تاجر من منطقة الشيخ زويد ، إنه يقوم بشراء المحصول من المزارعين وبيعه فى سوق العريش، بواقع أسعار تتراوح من جنيهين إلى جنيهين ونصف للكيلو.. واشار الي ان هذا العام فقد قل عدد التجار القادمين من القاهرة بسب الأوضاع الأمنية ومهمته تجميع الإنتاج واعادة تعبئته لتوريده الي التجار ومنه الي اسواق القاهرة.



وقال الحاج رياض حمدي مزارع" من اهالي الشيخ زويد انه تم الحصول علي الشجرة من قطاع غزة قبل 40 عاما حيث انتشرت زراعتها في مناطق الشيخ زويد ورفح خاصة مناطق الساحل وبعض مناطق العريش.



ويشير مصطفي علي الشيخ زويد ، ان فاكهة الكلمنتينا , تتواجد في الأسواق بكميات كبيرة وينتشر الباعون في شوارع العريش لبيعها 2 كيلو بـ10 جنيهات حسب حجم الثمرة .



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