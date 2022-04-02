عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 مشروبات تناولها يوميا تعالج نقص فيتامين د

5 مشروبات تناولها
5 مشروبات تناولها يوميا يعالج نقص فيتامين د

يمد فيتامين د  الجسد بالعديد من الفوائد الصحية أهمها الوقاية من هشاشة العظام ورفع كفاءة جهاز المناعة و نمو الأسنان والوقاية من التعب المتكرر وغيرها الكثير من الفوائد الصحية لـ فيتامين د.

نقدم لكم أهم المشروبات الطبيعية التى تحتوى على نسبة جيدة من فيتامين د وفقا لموقع " onlymyhealth"

آلام العظام وضعف العضلات.. نقص فيتامين (د) يصيب بمرض خطير

أهمها الرضع وكبار السن.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين د

عصير برتقال
يعد عصير البرتقال مصدر جيدا لـ   فيتامين د ويمكن تناوله بسهولة في المنزل وسعره زهيد مقارنة بالمشروبات الأخرى خاصة عند تجهيزه فى المنزل بدون إضافات صناعية 

الزبادي

يصنف الزبادي واللبن الرائب واللبن من أهم المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين د.

الحليب البقري
يعد الحليب البقري مصدرًا غنيًا بفيتامين د ولكنه يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم الذي يمكن ويقوي العظام يمكنك الحفاظ على صحة البشرة والشعر يمكنك صنع عصير فواكه لذيذ من الحليب في المنزل أو حتى إضافة شراب الشوكولاتة له .

 عصير الجزر

يعالج عصير الجزر المنتظم نقص فيتامين د ويمنح الجسم الطاقة ومفيد لبصرك وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

حليب الصويا
لا يستطيع  بعض الاشخاص شرب اللبن لذا يمكنهم تناول حليب الصويا أحد بدائل لبن النباتية و يكون مدعومًا بفيتامين د غالبا وتجنب الأنواع المحتوية على مواد صناعية.

فيتامين د جهاز المناعة البرتقال نقص فيتامين د عصير البرتقال حليب الصويا حليب البقر المشروبات الطبيعية health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

الاختيار3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

مناسبة للتأمل والسمو.. بايدن يقتبس آية من القرآن لتهنئة المسلمين بشهر رمضان

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

فضل قراءة سورة الفاتحة قبل النوم .. 10 حقائق لا تعرفها

موضوعات متعلقة

أول يوم في رمضان .. كيفية ترتيب المطبخ

طريقة عمل صنية الرقاق بالجبنة والفلفل

كيف تحمي نفسك من الحموضة في أول يوم رمضان

الدواء المعجزة سريع المفعول.. جمال شعبان يزف بشرى لمرضى القلب

لعزومات أول يوم رمضان .. طريقة عمل محشي مشكل للشيف شربيني

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

لحياة أفضل .. طرق طبيعية لعلاج الصرع

لسحور أول أيام رمضان.. طريقة عمل العجة

ترشيحاتنا

تكريم كبير |مروان حامد يعلق على إهداء مسلسل الاختيار لروح والده ..فيديو

مروان حامد عن إهداء الاختيار لروح والده: تأثرت والمسلسل عمل وطني ضخم|فيديو

تقارير: محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

موعد آذان المغرب ثاني أيام رمضان .. ودعاء الصيام

نسألكم الدعاء| أحمد مكي يطلب من الجمهور قراءة الفاتحة لـ سمير غانم..شاهد

بالزي التقليدي.. الأهلي يلتقي الهلال غدا ببطولة دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ