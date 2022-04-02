5 مشروبات تناولها يوميا تعالج نقص فيتامين د

يمد فيتامين د الجسد بالعديد من الفوائد الصحية أهمها الوقاية من هشاشة العظام ورفع كفاءة جهاز المناعة و نمو الأسنان والوقاية من التعب المتكرر وغيرها الكثير من الفوائد الصحية لـ فيتامين د.

نقدم لكم أهم المشروبات الطبيعية التى تحتوى على نسبة جيدة من فيتامين د وفقا لموقع " onlymyhealth"

عصير برتقال

يعد عصير البرتقال مصدر جيدا لـ فيتامين د ويمكن تناوله بسهولة في المنزل وسعره زهيد مقارنة بالمشروبات الأخرى خاصة عند تجهيزه فى المنزل بدون إضافات صناعية

الزبادي



يصنف الزبادي واللبن الرائب واللبن من أهم المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين د.

الحليب البقري

يعد الحليب البقري مصدرًا غنيًا بفيتامين د ولكنه يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم الذي يمكن ويقوي العظام يمكنك الحفاظ على صحة البشرة والشعر يمكنك صنع عصير فواكه لذيذ من الحليب في المنزل أو حتى إضافة شراب الشوكولاتة له .

عصير الجزر



يعالج عصير الجزر المنتظم نقص فيتامين د ويمنح الجسم الطاقة ومفيد لبصرك وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

حليب الصويا

لا يستطيع بعض الاشخاص شرب اللبن لذا يمكنهم تناول حليب الصويا أحد بدائل لبن النباتية و يكون مدعومًا بفيتامين د غالبا وتجنب الأنواع المحتوية على مواد صناعية.