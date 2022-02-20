دراسة طبية تحذر من الإفراط في فيتامين د: يهدد الكلى

يعتبر فيتامين د مكونًا أساسيًا من مكونات الغذاء اللازمة للجسم، حيث أثبتت الدراسات أن 40٪ من البالغين ليس لديهم مستويات كافية من فيتامين د في أجسامهم.

وأصبحت مكملات فيتامين د شائعة للغاية وهي آمنة للاستهلاك.

احتمالية تسبب المكملات في حدوث تسمم في الجسم منخفضة للغاية، ومع ذلك، فإن الإفراط في فيتامين د له مشاكل وأضرار صحية لا تتوقعها.

ونظرًا لأن فيتامين د يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الكالسيوم في طعامك، فإن المستويات العالية من فيتامين د تؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الجسم.

يتراوح المعدل الطبيعي للكالسيوم في الجسم ما بين 8.5 و10.8 مجم / ديسيلتر.

تتمثل المستويات العالية من الكالسيوم بأعراض مثل الضائقة الهضمية مثل الغثيان والإمساك وآلام المعدة، وتشمل الأعراض الأخرى الدوخة والهلوسة والتبول المفرط وفقدان الشهية وحصوات الكلى وارتفاع ضغط الدم والجفاف واضطرابات القلب. يمكن أن يكون فرط الكالسيوم في الدم مهددًا للحياة ويجب معالجته على الفور.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في فيتامين د إلى إصابة الكلى أو الفشل في بعض الأحيان، حيث إن مستويات الكالسيوم تزداد بسبب ارتفاع مستويات فيتامين د، مما يؤدي إلى فقدان الماء بسبب كثرة التبول وتكلس الكلى، وانقباض الأوعية الدموية في الكلى والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلى.