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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2008 يفوز على الطلائع 25-3 في بطولة الجمهورية لكرة الماء

صدى البلد

فاز فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2008 على طلائع الجيش بنتيجة 25-3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة بحمام سباحة نادي هليوبوليس، وقدم الفريق عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شارك بها كل من: عبد الله شادي وأحمد شريف ويوسف إسلام وعيسى أحمد وياسين محمود وياسين جمال  وحاتم حسين وأحمد عكاشة ومحمد مصطفى ويوسف معتز  وأحمد طارق وياسين غنيم وعمر جمال وعمر عبد الرحمن وعلي حمدي.

وجاء فوز «أهلي 2008» على طلائع الجيش اليوم، ليواصل نتائجه المميزة في بطولة الجمهورية، بعد فوزه في اللقاء السابق على الزمالك بنتيجة 10-4، فيما يلتقي مع نيو جيزة غدًا السبت.

ويدرب فريق أهلي 2008 لكرة الماء فيصل سامر، ويعاونه علي شريف، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من: سيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم أخصائي تأهيل.

 

فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2008 طلائع الجيش بطولة الجمهورية نادي هليوبوليس عبد الله شادي

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