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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد محسن: بحب كواليس رمضان وبنسمع القرآن بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل

محمد محسن
محمد محسن

قال المطرب محمد محسن ان من وأنا عندى ١٥ سنة كنا بنحب نجمع  العيلة كلها فى رمضان، وبنسمع القرآن بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل وبنتفرج على بوجى وطمطم و بكار، جاء ذلك خلال لقاءه لبرنامج قط و var الذي يذاع علي نغم اف ام والبرنامج من تقديم عماد إسماعيل . 


و أضاف ان الفنان محمد رمزى كان له مشهد حلو جدا في فيلم "شحات الغرام" مع ليلى مراد و كنت بحب أتفرج على المشهد ده جدا، و كنت بحب المطرب الراحل عامر منيب جدا، ولسه لحد النهارده بحب أتفرج على  كليب "وياك و معاك على طول"، أما عمرو دياب فبحب له جدا أغنية "حبيبى يا نور العين". 


واختتم قائلا بأن دراستي كانت كلية هندسة، وكنت بحب أغنى وأنا في الجامعة، ومن أفضل التترات بالنسبالي تتر مسلسل بوابة الحلواني لعلي الحجار .

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