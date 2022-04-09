تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل سلطة المعكرونة بالزبادي والمايونيز الباردة بمكونات سهلة وبسيطة كما أنها ذات قيمة غذائية عالية ولها فوائد متعددة .



* مقادير عمل سلطة المعكرونة بالزبادي والمايونيز



- كوب من المعكرونة.

- ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- فلفل أسود (حسب الرغبة).

- ملح (حسب الرغبة).

- مقدار من الذرة الحلوة.

- مقدار من الفاصوليا.

- مقدار من الزيتون الأسود.

- مقدار من الطماطم الكرزية.



* طريقة التحضير



- ضعي قدراً على نار متوسطة به ماء واتركيه حتى الغليان، ثم اسلقي المعكرونة وأضيفي الملح وزيت الزيتون.

- صفي المعكرونة وضعيها في وعاء عميق، ثم أضيفي الزبادي والمايونيز والفلفل الأسود والملح والليمون إلي المعكرونة واخلطي المكونات جيداً.

- أضيفي الذرة الحلوة والفاصوليا والزيتون الأسود والطماطم الكرزية واخلطي المكونات جيداً.

- قدمي سلطة المعكرونة في طبق التقديم.