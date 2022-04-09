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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة المعكرونة بالزبادي والمايونيز الباردة

طريقة عمل سلطة المعكرونة
طريقة عمل سلطة المعكرونة بالزبادي والمايونيز الباردة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل سلطة المعكرونة بالزبادي والمايونيز الباردة بمكونات سهلة وبسيطة كما أنها ذات قيمة غذائية عالية ولها فوائد متعددة .

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لإفطار خفيف.. طريقة تحضير سلطة خضار مشوي


* مقادير عمل سلطة المعكرونة بالزبادي والمايونيز


- كوب من المعكرونة
- ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز. 
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي. 
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون. 
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. 
- فلفل أسود (حسب الرغبة). 
- ملح (حسب الرغبة). 
- مقدار من الذرة الحلوة. 
- مقدار من الفاصوليا. 
- مقدار من الزيتون الأسود. 
- مقدار من الطماطم الكرزية.


* طريقة التحضير


- ضعي قدراً على نار متوسطة به ماء واتركيه حتى الغليان، ثم اسلقي المعكرونة وأضيفي الملح وزيت الزيتون.
- صفي المعكرونة وضعيها في وعاء عميق، ثم أضيفي الزبادي والمايونيز والفلفل الأسود والملح والليمون إلي المعكرونة واخلطي المكونات جيداً.
- أضيفي الذرة الحلوة والفاصوليا والزيتون الأسود والطماطم الكرزية واخلطي المكونات جيداً.
- قدمي سلطة المعكرونة في طبق التقديم.

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