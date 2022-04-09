تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل سلطة المعكرونة بالزبادي والمايونيز الباردة بمكونات سهلة وبسيطة كما أنها ذات قيمة غذائية عالية ولها فوائد متعددة .
* مقادير عمل سلطة المعكرونة بالزبادي والمايونيز
- كوب من المعكرونة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- فلفل أسود (حسب الرغبة).
- ملح (حسب الرغبة).
- مقدار من الذرة الحلوة.
- مقدار من الفاصوليا.
- مقدار من الزيتون الأسود.
- مقدار من الطماطم الكرزية.
* طريقة التحضير
- ضعي قدراً على نار متوسطة به ماء واتركيه حتى الغليان، ثم اسلقي المعكرونة وأضيفي الملح وزيت الزيتون.
- صفي المعكرونة وضعيها في وعاء عميق، ثم أضيفي الزبادي والمايونيز والفلفل الأسود والملح والليمون إلي المعكرونة واخلطي المكونات جيداً.
- أضيفي الذرة الحلوة والفاصوليا والزيتون الأسود والطماطم الكرزية واخلطي المكونات جيداً.
- قدمي سلطة المعكرونة في طبق التقديم.