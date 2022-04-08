نشرة المرأة والصحة| أسباب الكسل بعد الإفطار.. والعناية بالبشرة والشعر في رمضان.. وطريقة عمل سلطة الخضار

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يواجه الصائم في شهر رمضان الشعور بالخمول والكسل وعدم القدرة على ممارسة المهام اليومية بشكل طبيعي من عمل أو المهام المنزلية أو اي نشاط حتى لو بسيط.



وأشار الدكتور محمد الفولي استشاري جراحات السمنة إن مشكلة الخمول والكسل على الرغم من أنها مشكلة شائعة في نهار رمضان إلا إن بعد الفطار ايضا نشعر بنفس الشعور مع تناول الطعام، وهذا يرجع إلي العادات والروتين غير الصحي.

ترتفع درجة الحرارة والرطوبة والجفاف والتلوث في موسم الصيف وقد يحتاج ذلك إلى تحسين روتينك الصحي والحفاظ على سلامتك أثناء الظروف الجوية القاسية ، تحتاج أيضًا إلى منح بشرتك المزيد من العناية .

يفضل العديد من الأشخاص تناول الأكلات الخفيفة والمفيدة على وجبة الإفطار، وتعد سلطة الخضار المشوي من الأكلات المميزة التي تحتوي على كمية كبيرة من الخضروات التي تفيد الصحة.