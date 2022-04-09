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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الشهر الكريم عادات وعبادات

دق الطبول الكبيرة.. سر منع الأزواج من أكل زوجاتهم في تايلاند خلال رمضان

عادات رمضان فى تايلاند
عادات رمضان فى تايلاند

تختلف عادات المسلمين من دولة لأخرى خلال شهر رمضان المبارك، على الرغم من السمة المشتركة في الالتزام بالتعاليم الدينية، إلا أن بعض الدول التي يعيش فيها أقليات مسلمة ربما تؤثر عاداتها على المسلمين فيها، خاصة أنهم ضمن نسيج الدولة التي يعيشون فيها، ومن تلك الدول ذات الأقليات المسلمة، تايلاند.

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مظاهر رمضان في الجنوب التايلاندي

رغم أن المسلمين في تايلاند لا يمثلون سوى نسبة 5% من عدد السكان، إلا أن مظاهر شهر رمضان المبارك تتضح خصيصا في مناطق الجنوب حيث ينتشر المسلمون.

جنوب تايلاند تاريخيا، هو مملكة فطاني التي تتكون من أربعة أقاليم، ولها تاريخ منفصل تمامًا عن تاريخ الدولة التايلاندية، وهم من عرق مختلف عن التايلانديين ويتكلمون لغة «المالايو».

افتتاح مسجد سنويا 

في هذا الجزء الفريد من نوعه داخل تايلاند، يكون لرمضان طعمًا خاصًا غير الذي يشعر به المسلمون في أي دولة أخرى، فمن عادات المسلمين التايلانديين افتتاح مساجد جديدة في كل عام، استقبالا لشهر رمضان في مدنهم وقراهم، إضافة إلى تزيين المساجد بالمصابيح والأنوار.

ويُظهر السكان المسلمون عند بداية الشهر فرحتهم وابتهاجهم بالطلبة الذين أتموا حفظ القرآن، حيث يحملونهم على أكتافهم ويطوفون بهم الشوارع، حتى يكونوا قدوة لغيرهم من المسلمين، خاصة الشباب والأطفال الذين سيتأثرون لحفظه.

فرصة لجمع شمل الأسر التايلاندية

يرجع المسلمون التايلانديون من عملهم في المدن الكبرى إلى مدنهم وقراهم خلال شهر رمضان، ليقضوا أجواءه مع الأهل والأصدقاء، فرمضان يعتبر مهرجانا احتفاليا للعودة للعادات الدينية والاجتماعية التقليدية وجمع شمل الأسرة حول مائدة الطعام.

حيث تُقبل الأسر التايلاندية في اليوم الأول من شهر رمضان على الذبح احتفالاً بالشهر المبارك، فالعائلات الميسورة تقوم بذبح ما استطاعت وحتى الأسر الفقيرة تقوم بذبح الطيور. 

البلال يقرع الطبول بدل المدفع

عندما يحين وقت الإفطار، تُقرع الطبول الكبيرة بدلا من مدفع الإفطار، ومن الأمور الغريبة أن الشخص الذي يضرب عليها يسمى "البلال" نسبة للصحابي بلال بن رباح.

وبعد آذان المغرب، يُفطر التايلانديون على شراب مكون من السكر وجوز الهند، ومن أشهر المأكولات لدى المسلمين هناك الـ"سوب" و"التوم يام" بكافة أنواعه، كما أنهم يتناولون أنواعا من الكعك المصنوعة من الأرز واللبن، ويفضلون تناول الفواكة بكثرة، إلا أنهم ليس لديهم مثل الحلويات الشرقية.

أكل الزوجة ممنوع على زوجها تناوله

من عادات الإفطار في تايلاند، خروج النساء من المنازل للإفطار الجماعي أمام أحد المنازل، ويحرص الجميع على تبادل الطعام الرمضاني، وهنا تظهر أغرب العادات، حيث ممنوع على الزوج تناول طعاما من إعداد زوجته، إنما يرسل لشخصٍ آخرٍ ليأكله.

وتجتمع النساء جميعا ليتناولن طعام الإفطارِ في باحة المنازل بشكلٍ جماعي، كما تحرص النساء على أداء صلاة التراويح في المساجد بشكلٍ ملحوظٍ.

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