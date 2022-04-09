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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اليوم ..بدء ورشة عمل لوحدات التحول الرقمى لرؤساء ووكلاء والعاملين المتميزين بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تبدأ اليوم السبت، بمركز التنمية المحلية بسقارة  ، ورشة عمل متخصصه لوحدات التحول الرقمى بالمحافظات ، تستهدف رؤساء ووكلاء والعاملين المتميزين بوحدات التحول الرقمي أو مراكز المعلومات أو البوابات الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء ، ويستفيد من ورشة العمل 135 متدرباً من جميع المحافظات ، ويعد هذا الأسبوع التدريبي رقم 34 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، و الارتقاء بمنظومة العمل بالمحليات.

وأشار  وزير التنمية المحلية  إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلي رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي ، وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون ، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات .

و أكد اللواء شعراوى أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالى تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030 ، وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية لافتا إلى أن التحول الرقمى هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة ، وهو ليس نوعا من الترف ، وإنما أصبح أسلوب حياة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى فى وقت أقل ، وخلق جيل جديد من العاملين قادر على مواكبة التطورات الإدارية و التكنولوجية و التفاعل مع المواطنين و الاستجابة لمطالبهم .

وأضاف  الوزير ، أن الورشة تتناول العديد من الموضوعات منها التهيئة للتحول الرقمي ، وأساسيات إدارة المشروعات الرقمية ، والأمن السيبراني ، و التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية ، اضافة الى تفاصيل عمل مدير مشروعات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى .

وكانت وزارة التنمية المحلية قد احتفلت الخميس الماضى بإنتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لخريجي دورات الـTOT) ) لأعوام (2019-2020-2021) والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبى رقم 33 ، لمناقشة حقائبهم التدريبية وتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام المالي 2022 / 2023 ، واستفاد من ورشة العمل 157 متدرباً من جميع المحافظات.

 

التنمية المحلية ورشة عمل التحول الرقمي المحافظات سقارة

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