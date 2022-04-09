نجاح عملية تعديل الأنف باستخدام غضروف من القفص الصدري لأول مرة بالأقصر

نجح فريق جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بمستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر في تخفيف معاناة شاب يبلغ من العمر 12 عاماً استمرت لمدة 5 سنوات، كان يعاني من خُراج مزمن في الحاجز الأنفي، مما تسبب في إصابته بتشوه في الحاجز الأنفي والشعور بالدوخة المستمرة وصعوبات في التنفس، واحتقان الأنف، والتهاب الجيوب الأنفية المتكرر.

ياتى ذلك استمراراً لنجاحات قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر؛ و تم إجراء عملية تعديل بالحاجز الأنفي باستخدام غضروف من ضلوع القفص الصدري للمريض لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وقد قام فريق جراحة الوجه والفكين بإجراء عملية ناجحة تم من خلالها إعادة بناء الحاجز الأنفي للمريض عن طريق أخذ غضروف من ضلوع القفص الصدري وإعادة زرعه مكان الحاجز الأنفي القديم.

وشارك في إجراء العملية كل من الدكتور حمدان السعدي، مدرس واستشاري جراحة الوجه والفكين والتجميل وجراحات أورام الرقبة بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور حاتم عادل أبوالحسن، أخصائي ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بالمستشفى، والدكتور أيمن حسن، أخصائي التخدير بالمستشفى.

وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 300 جنيه فقط سددها المنتفع، فيما يصل سعر العملية في القطاع الخاص إلى 20000 جنيه.

وأُجريت العملية تحت إشراف كلاًمن الدكتور زياد عبد الرؤوف إسماعيل، مدير العمليات، والدكتور محمد حسن، رئيس الأقسام الجراحية، والدكتور خلف الله أحمد عُمر، مدير المستشفى.

جدير بالذكر أن الكشف بعيادة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثامنة مساءً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك، والاتصال مجاناً بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.