الداخلية توزع كارت الخير على البسطاء للحصول على سلع بالمجان

تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل الدور المجتمعي، الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع جميع أطياف وفئات المجتمع المصري، والتواصل الفعال بجميع المناسبات، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة، وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وتفعيلًا لذلك، قامت وزارة الداخلية بتنظيم مبادرة «كلنا واحد – معك فى رمضان»، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، حيث قام قطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية، بتوفير عدد من قسائم الشراء المعنونة باسم «كارت الخير»، تتيح لحاملها صرف سلع غذائية مجانية من المجمعات الاستهلاكية، وفقاً لاحتياجه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن المبادرة.

كما تم إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات من القطاع، للقيام بتوزيع تلك الكروت على عدد من الأسر الأكثر احتياجًا بنطاق محافظتى الجيزة والقليوبية.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع جميع أطياف المجتمع.