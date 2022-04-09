إحنا لبعض|نهال طايل: نتمنى أن يصل صوت كل محتاج ونساعده ..فيديو

قالت الإعلامية نهال طايل، إن جميع الحالات التى نعرضها ببرنامج "إحنا لبعض"، خلال الشهر الكريم تكون بحاجة إلينا فعلاً، لذلك ندعوا الله طوال الوقت أن يصل صوتهم إليكم ونمد يد العون لهم.

وطرحت قناة " صدى البلد " برومو برنامج " إحنا لبعض " الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل ، ويعرض يوميًا على شاشة صدى البلد في رمضان.

وقالت الإعلامية نهال طايل في البرومو: "كل عمل صالح سوف ينفعنا في يوم من الأيام لو عملناه دلوقتي لانه هيبقى أضعاف".

وتابعت نهال طايل: "دايما البركة لما بتدخل على القليل تكبره، وشهر رمضان الكريم بيجي بالفرحة".

ويعرض برنامج “ إحنا لبعض” يوميا على شاشة صدى البلد في تمام الساعة 1.30 ظهرا .