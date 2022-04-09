تعد سلطة خيار بالحمص من ألذا الأطباق الجانبية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة فى رمضان كما أنها خفيفة ومغذية.

نقدم لكم طريقة عمل سلطة خيار بالحمص وصوص البيستو بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة خيار بالحمص و صوص البيستو

صدور دجاج

كرنب ابيض

كرنب احمر

صنوبر

ثوم

ريحان

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

حمص مسلوق

بصل

خيار



طريقة عمل سلطة خيار بالحمص و صوص البيستو

* شوحى الدجاج مع البصل و الملح وفلفل و صنوبر و ريحان و الحمص واخلطى فى الكبة الصنوبر مع الثوم و زيت الزيتون و باقى الريحان.

* افرمى الكرنب فى الكبة و يضاف الى الخيار المبشور مع الحمص وضيفى الدجاج و الصوص في طبق التقديم و يقدم سلطة خيار بالحمص