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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: تطور بخدمة المواطنين بمستشفيات المحافظة

شريف مكين وكيل وزارة
شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل مكتب لخدمة المواطنين في الاستقبال لخدمة المترددين على العيادات الخارجية والمترددين على المستشفى بشكل عام بحيث يكون مكانه معروف وواضح للمرضى .

فيما قامت ادارة الطب العلاجي بتكليف مسئول لخدمة المواطنين بكل مستشفى للتدخل السريع والحل الفوري لمشاكل المواطنين فور حدوثها والإشراف على مسارات المرضى والمترددين على العيادات الخارجية وتفعيل اللوحات الارشادية ونظافة ساحات الانتظار للمرضى. 

يذكر أن مكتب خدمة المواطنين يقوم أيضا بفحص الشكاوى الالكترونية والورقية الواردة.

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صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة خدمة المواطنين مستشفيات الدقهلية الصحة بالدقهلية

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