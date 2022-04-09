مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 8.. روبي ومي عمر يطلبان من أوتاكا مساعدتهم

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل رانيا وسكينة، بعثور العصابة على إدوار لسؤالة عن روبي ومى عمر، واستطاعا الثنائي الهروب من حديد وتنكرا وذهبا إلى أوتاكا وطلبوا منه أن يساعدهم وغير لهم بطاقة الرقم القومي ليتمكنوا من السير في الشارع.

وفي مشهد آخر، ظهر أحمد خالد صالح مع أحد أفراد العصابة ويطلب منه أن يساعده للعثور على روبي من أجل الألماظ.



مسلسل "رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.



وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة.

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي “رانيا وسكينة " خلال الفترة الماضية في منطقة إمبابة، وواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة