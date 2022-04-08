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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 6.. روبي ومى عمر تتنكران لإثبات براءتهما

رانيا وسكينة
رانيا وسكينة

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل رانيا وسكينة بهروو روبي ومى عمر بعدما ذهبا الي شقيقة برروبي ليسكنوا معها ووجدوها مقتوله.

فيما اقترحت روبي على مى عمر انهما ستغيران شكلهما والبطائق الشخصية حتى يمكنهم التحرك وإثبات برائتهما. وذهبت "رانيا" الى الفيلا واكتشفت خيانة زوجها لها.

مسلسل رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة ٦.. روبي تتورط في قتل شقيقتها

إدوارد ينشر صورا من كواليس مسلسل "رانيا وسكينة".. شاهد

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.


وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة.

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي “رانيا وسكينة " خلال الفترة الماضية  في منطقة إمبابة، وواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة

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