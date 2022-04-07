إدوارد ينشر صورا من كواليس مسلسل "رانيا وسكينة".. شاهد

نشر الفنان إدوارد صورا جديدة من كواليس مسلسل “رانيا وسكينة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر إدوارد في الصورة بصحبه كل من الفنانة مي عمر والفنانة روبي، وعلق علي الصورة كاتبًا: “ظهوري ضيف شرف في #رانيا_وسكينة”.

وعلقت مي عمر علي صورة إدوارد كاتبة: “نورت المسلسل يا ادوارد”.

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل رانيا وسكينة بإقتراح مى عمر على روبي أن يسلما نفسهما إلي الشرطة وأنها ستتكفل بالمحامين ليثبتوا برائتهما ولكن روبي رفضت هذا الأمر.

وفي مشهد آخر خرجت روبي ومى عمر من المقبرة وأثناء سيرهما في الشارع يقابلا أحد أصدقاء مى عمر الذين يقومون بالخروج لايف على السوشيال ميديا ويقولون أنهم وجدوا أخطر مجرمة في مصر واضطرت مى لأن تسرق السيارة وتصطدم بالفتاة لتسقط ملقاة على الأرض غارقة في دمها.

فيما يحاول أحمد خالد صالح في الوصول إلي روبي، وبدأ في مراقبة اوتاكا على أمل أن يوصله بها.

مسلسل رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة.

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي “رانيا وسكينة " خلال الفترة الماضية في منطقة إمبابة، وواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة