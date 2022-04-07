عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إدوارد ينشر صورا من كواليس مسلسل "رانيا وسكينة".. شاهد

كواليس مسلسل رانيا
كواليس مسلسل "رانيا وسكينة"

نشر الفنان إدوارد صورا جديدة من كواليس مسلسل “رانيا وسكينة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر إدوارد في الصورة بصحبه كل من الفنانة مي عمر والفنانة روبي، وعلق علي الصورة كاتبًا: “ظهوري ضيف شرف في #رانيا_وسكينة”.

وعلقت مي عمر علي صورة إدوارد كاتبة: “نورت المسلسل يا ادوارد”.

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 5.. مي عمر تقترح على روبي تسليم نفسهما

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 4..أحمد خالد صالح مازال حيا ويبحث عن روبي

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل رانيا وسكينة بإقتراح مى عمر على روبي أن يسلما نفسهما إلي الشرطة وأنها ستتكفل بالمحامين ليثبتوا برائتهما ولكن روبي رفضت هذا الأمر.

وفي مشهد آخر خرجت روبي ومى عمر من المقبرة وأثناء سيرهما في الشارع يقابلا أحد أصدقاء مى عمر الذين يقومون بالخروج لايف على السوشيال ميديا ويقولون أنهم وجدوا أخطر مجرمة في مصر واضطرت مى لأن تسرق السيارة وتصطدم بالفتاة لتسقط ملقاة على الأرض غارقة في دمها.
فيما يحاول أحمد خالد صالح في الوصول إلي روبي، وبدأ في مراقبة اوتاكا على أمل أن يوصله بها.

مسلسل رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة.

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي “رانيا وسكينة " خلال الفترة الماضية  في منطقة إمبابة، وواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة

الفنان إدوارد ادوارد كواليس مسلسل “رانيا وسكينة” مسلسل “رانيا وسكينة” رانيا وسكينة روبي مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

اليمن.. هادي يعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي وينقل صلاحياته إليه

عفو ملكي.. السلطات السعودية تفرج عن المهندس علي أبو القاسم ..القصة الكاملة|فيديو

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد هزيمة الأهلي لـ الاتحاد و"الزمالك لـ بيراميدز"

موضوعات متعلقة

ملهاش لازمة.. خالد تاج الدين عن الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي

إبراهيم فايق يشيد بأداء أكرم حسني وأحمد مكي في مسلسلات رمضان 2022

مربوحة.. حمزة العيلي يكشف كواليس اختيار رحمة أحمد لبطولة الكبير أوي

أشرف بن شرقي ينشر صورة عقب فوز الزمالك على بيراميدز.. شاهد

بليزر وردي.. هدي الإتربي تبرز جمالها في شوارع ميلانو

عقب الحلقة 5 من مسلسل "الكبير أوي".. مربوحة تتصدر تريند تويتر

عمرو أديب عن أداء مربوحة في مسلسل الكبير أوي: اديتنا درس مهم

محمد عيد "قزم السينما المصرية" رجع في رمضان 2022.. فيديو

ترشيحاتنا

أميرة العايدي تحتفل بعيد ميلادها.. تزوجت من وائل نور.. وأمها عزيزة راشد

أمير مرتضى: الونش يعاني من إصابة منذ عام.. وعملية جراحية الحل

حكم قراءة القرآن بالنظر فقط .. الإفتاء تجيب

اليمن.. مجلس القيادة الرئاسي الجديد يتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا

اليمن.. هادي يعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي وينقل صلاحياته إليه

مطار القاهرة يستقبل جثامين المعلمات ضحايا حادث عمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ