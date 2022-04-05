مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 4..أحمد خالد صالح مازال حيا ويبحث عن روبي

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل رانيا وسكينة بظهور أحمد خالد صالح حيا في المستشفى، وهروبه للبحث عن روبي التي تجسد شخصية رانيا معتقدا ان الاموال والألماظ التي سرقها توجد معها وقرر ألا يخبر احدا بأنه على قيد الحياة.

وانتشرت صور روبي (رانيا) ومي عمر (سكينة) على منصات التواصل الاجتماعي مصحوبة بإعلان انهما هاربتان من الشرطة، ورفض سليمان عيد ان يسلمهما وقرر ان يساعدهما.

مسلسل "رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير إحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر عيد ضيف بإحدى حلقات المسلسل.

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي “رانيا وسكينة " خلال الفترة الماضية في منطقة إمبابة.