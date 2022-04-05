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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 4..أحمد خالد صالح مازال حيا ويبحث عن روبي

مسلسل رانيا وسكينة
مسلسل رانيا وسكينة

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل رانيا وسكينة بظهور أحمد خالد صالح حيا في المستشفى، وهروبه للبحث عن روبي التي تجسد شخصية رانيا معتقدا ان الاموال والألماظ التي سرقها توجد معها وقرر ألا يخبر احدا بأنه على قيد الحياة.

وانتشرت صور روبي (رانيا) ومي عمر (سكينة) على منصات التواصل الاجتماعي مصحوبة بإعلان انهما هاربتان من الشرطة، ورفض سليمان عيد ان يسلمهما وقرر ان يساعدهما.

مسلسل "رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 3.. روبي ومي عمر يهربان من الشرطة والعصابة

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 2.. روبي تتعرض لحادث..وهروب مى عمر من المستشفى

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير إحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر عيد ضيف بإحدى حلقات المسلسل.

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي “رانيا وسكينة " خلال الفترة الماضية  في منطقة إمبابة.

محمد صلاح احمد خالد صالح الفنان سليمان عيد شيرين عادل مسلسل رانيا وسكينة رانيا وسكينة روبى ومى عمر

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