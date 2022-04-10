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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات  اليوم الأحد الموافق 10-4-2022، بعد أن ارتفعت أمس  بمتوسط 7 قروش على مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية

 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المعلن من  البنك المركزي المصري 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه البيع.


وسجل أدني سعر لـ الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 18.2 جنيه للشراء و 18.3 جنيه للبيع و 18.26 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع لدى ميد بنك.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع في بنكي مصر و الأهلي.
وبلغ سعر الدولار نحو 18.28 جنيه للشراء و 18.38 جنيه لبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، ساب، البركة، كريدي أجريكول".

أعلي سعر لـ الدولار


بينما بلغ  أعلى سعر  سجله الدولار  على مستوي البنوك نحو 18.29 جنيه للشراء و 18.39 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، الأهلي المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم، المصرف المتحد، المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر الدولار الدولار أمام الجنيه مال واعمال البنك المركزي Finance Real Estate

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