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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

صدى البلد

فجأة تظهر أمامك شاشة بعرض الشارع مُبهرة الإضاءة والألوان وحركات الأكشن وأنت تقود سيارتك، تصاب بالصدمة وترتبك ولا تدري هل تدوس فرامل أم بنزين.. ومنذ أيام أصيبت القاهرة بالتكدس لمدة ساعة بسبب إعلان تم وضعه بطريقة خاطئة ويهدّد حياة المارة، أشكال غريبة وعشوائية من الإعلانات منافية للذوق، وتؤدي إلى حوادث.. لكن الله سلّم وأخيرًا جاء الحل.. فقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الذي صدر عام 2020 .

وتتعلق المادة الثانية منه بالإعلانات المُضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري وما يحقق سلامة عابري أو قائدى السيارات، وكل ما من شأنه تهديد أمن المارة والحفاظ على المظهر الجمالى.. وصدور هذه اللائحة يكشف أننا نسير في الطريق الصحيح وهو عودة الروح إلى القرارات والقوانين المتعلقة بالذوق الجمالي منها القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة، ثم القانون رقم 66 لعام 1956، وكلها تنص على مراعاة حقوق المارة وتنظيم المرور، قبل تأسيس جهاز التنسيق الحضاري عام 2004 التابع لوزارة الثقافة في عهد الوزير الفنان فاروق حسنى وضمن مهامه تحقيق القيم الجمالية للأبنية ووضع الضوابط  لشكل الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وواجهات المباني، وتقتضي اللائحة التنفيذية إزالة اللوحات والأشكال المشوهة للذوق العام أو المشوشة للرؤية وغيرها من الإعلانات الشاذة، وتغريم أصحابها مثلي قيمة الإعلان وإن كنت أتمنى تشديد العقوبات أكثر من ذلك في ظل أسعار الإعلانات الضخمة. 

وفي ظل المخالفات التي أظن أنها تستحق عقوبة أكبر فهي قد تهدّد أرواح المارة، خاصة بعد أن أصبحت العاصمة بهذا الجمال من طرق وكباري وسيولة مرورية ومشروعات ضخمة، واقتراب افتتاح المتحف الكبير الذي ينتظره العالم كله.

 نتمنى أيضًا أن يسود الجمال كل شوارعنا.. فمصر كانت سبَّاقة في وضع قانون تنظيم الإعلانات.. أسوة بكل العواصم الكبرى، مثل باريس ولندن وروما التي تضع قواعد فنية وذوقيه بحيث يصبح الإعلان جزءًا من جمال الشارع ولا يفسد على المواطنين رؤيتهم للمكان ولا يهدد حياتهم. 

وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. هل نسارع بتنفيذه حتى يعود  للقاهرة جمالها وشكلها الحضاري، ويا ريت أيضًا يتم تطبيق البند الخاص بإعلانات التيلفزيون التي يظهر بها لقطات غريبة وحركات وإيحاءات وتعبيرات ساذجة ووعود بخدمات غير حقيقية وهي مناسبة أشكر فيها المجلس الأعلى للإعلام الذي تدخل وأوقف بعض الإعلانات التي كانت تسيئ للمواطن المصري وتشوّه وجه مصر.

وكل عام وأنتم بخير،،

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