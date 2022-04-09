نعيش متحابين في مصر|راعي كنيسة العذراء بالحواتكة يوزع وجبات الإفطار بطريق أسيوط..صور

حرص القمص داود خليل راعي كنيسة العذراء بقرية الحواتكه بمركز منفلوط على توزيع بالحواتكه وجبات إفطار على الصائمين من المارة على طريق أسيوط / القاهرة الزراعي بمشاركة الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن بقرية الحواتكه

وقام القمص داود خليل وعدد من الشباب بتوزيع وجبات وزجاجات مياه وعبوات عصير التمر على قائدي السيارات والمارة على الطريق مع آذان المغرب.

وقال القمص داود خليل راعي كنيسة العذراء بقرية الحواتكة نحن نعيش في مصر جميعا في محبة لا فرق بين مسلم أو مسيحي يسود الحب والود بين الشعب المصري والجميع يحتفل بشهر رمضان وعندما نقوم بتوزيع وجبات الإفطار على الطريق لا نفرق بين مسلم أو مسيحي الجميع يأخذون وهذا يجسد روح التآخي بين الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأضاف راعي كنيسة العذراء انه لابد من تكاتف الشعب المصري على قلب رجل واحد للنهوض بمصر وعدم السماح لاي شخص يحاول الوقيعة بين المصريين حتى نستطيع بناء بلدنا وشعبها متكاتف .

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