بوريس جونسون وزيلينسكي يتجولان في شوارع كييف.. شاهد

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية لقطات من جولة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شوارع كييف.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، جولة لجونسون وزيلينسكي بشوارع كييف، حيث توقفا لتفقد بعض المناطق والحديث مع السكان.

🔊@ZelenskyyUa:

Робимо все, щоб наша наступна зустріч із @BorisJohnson відбулася вже під мирним українським небом🇺🇦 pic.twitter.com/fKlGn69QU9 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022

وحسبما يظهر في الفيديو، يبدي أحد السكان دهشته لوجود جونسون في كييف، وتبادلا الحديث لبضع ثوان حول الأوضاع في البلاد.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف.

وأظهرت صورة زيلينسكي وجونسون يعقدان مباحثات وجها لوجه، بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

فيما قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني في كييف كبادرة "تضامن" مع الشعب الأوكراني.

وذكرت في بيان أن "جونسون يناقش في كييف الدعم طويل المدى لأوكرانيا.. كما سيناقش تقديم مزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا".

وأبلغ جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، تشمل 120 مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن.

وكشفت الحكومة البريطانية أن لندن ستضمن 500 مليون دولار إضافية كقروض من البنك الدولي لصالح أوكرانيا.